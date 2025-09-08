«Приходилось это делать». Канело назвал особенность его подготовки к Кроуфорду

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о подготовке к поединку с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Спарринги очень важны в подготовке. Очевидно, чем лучше соперник, тем лучше должны быть спарринги. Вот что я люблю больше всего в тренировочном лагере. Я бы спарринговал каждый день, но это не понравилось бы тренеру.

Кроуфорд действительно отличный боец. Настоящий вызов для меня. На этот раз вс\ немного по-другому, поскольку мне приходилось спарринговать и с правшами, и с левшами. Всем неудобно противостоять такому стилю», — приводит слова Канело издание The Ring.