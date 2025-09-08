Скидки
«Приходилось это делать». Канело назвал особенность его подготовки к Кроуфорду

Комментарии

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о подготовке к поединку с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Спарринги очень важны в подготовке. Очевидно, чем лучше соперник, тем лучше должны быть спарринги. Вот что я люблю больше всего в тренировочном лагере. Я бы спарринговал каждый день, но это не понравилось бы тренеру.

Кроуфорд действительно отличный боец. Настоящий вызов для меня. На этот раз вс\ немного по-другому, поскольку мне приходилось спарринговать и с правшами, и с левшами. Всем неудобно противостоять такому стилю», — приводит слова Канело издание The Ring.

