Бокс/ММА

Тренер Чимаева раскрыл, чего Хамзат мечтает добиться в UFC

Тренер Чимаева раскрыл, чего Хамзат мечтает добиться в UFC
Алан До Насименто, являющийся одним из тренеров непобеждённого 31-летнего чемпиона UFC в средней весовой категории, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева, раскрыл, что мечтает сделать его подопечный.

«Мы просто принимаем любое развитие ситуации. Но, конечно, настанет время, когда Хамзату придётся перейти в другую категорию. У него есть мечта стать чемпионом в двух или трёх дивизионах, и сейчас самое важное — двигаться к этой цели», — приводит слова До Насименто портал Sportskeeda.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне.

