«Я не в отставке». Джон Джонс рассказал, ради какой цели решил вернуться в ММА

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американец Джон Джонс рассказал, ради какой цели решил возобновить карьеру бойца смешанных единоборств.

«Я не в отставке, активно тренируюсь пять дней в неделю и нахожусь в пуле тестирования на допинг. Готовлюсь выступить на турнире UFC в Белом доме — это моя цель. Однако в конечном итоге всё зависит от босса», — приводит слова Джонса портал Sportskeeda.

Американский атлет выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории ММА.