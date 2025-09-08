Чемпион UFC Топурия отреагировал на победу теннисиста Алькараса в финале US Open — 2025

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия отреагировал на победу первой ракетки мира соотечественника Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате США — 2025.

«Большой Карлитос! Ты — пример для всех, Карлос», — написал Топурия на своей странице в социальной сети.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2025 Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. По итогам турнира испанский теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, с которой сместил Синнера. Титул Открытого чемпионата США стал для 22-летнего испанца 23-м в его профессиональной карьере.