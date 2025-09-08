Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Уиттакер: не представляю, как кто-то может одолеть Чимаева. Его борьба просто поражает

34-летний бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер заявил, что в данный момент он не может сказать, кто имеет шансы победить 31-летнего обладателя титул UFC в категории до 84 кг, не имеющего поражений и представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева.

«Я не представляю, как кто-то может одолеть Хамзата в данный момент. Его мастерство в борьбе просто поражает. Мне кажется, что единственный способ победить его — это использовать высокоуровневое джиу-джитсу. Если Имавов владеет этим искусством в совершенстве, то, возможно, мы увидим нечто захватывающее. В бою всё возможно: например, Чимаев может нанести удар в колено или стопу, что может привести к неожиданным последствиям», — приводит слова Уиттакера портал Sportskeeda.

