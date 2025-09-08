В Чите начался международный боксёрский турнир «Евразийский кубок «Даурия»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Чите (Республика Башкортостан) стартовал международный турнир «Евразийский кубок «Даурия» среди юниоров в возрастной группе 17-18 лет. Об этом информирует пресс-служба Федерации бокса России.

Участие в соревнованиях примут 150 боксёров из 19 стран: России, Зимбабве, Палестины, Ливии, Алжира, Китая, Туниса, Монголии, Сербии, Армении, Бразилии, Беларуси, Таиланда, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Кубы, ЮАР и Азербайджана.

Отметим также, что за победу в турнире организаторы будут выплачивать 500 тыс. рублей. За второе и третье места участникам будут полагаться 200 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

Состав сборной России на турнире «Евразийский кубок «Даурия»

В категории до 48 кг: Джамиев Рамазан и Орлов Владимир.

В категории до 51 кг: Мамадалиев Тимурбек и Шестаков Матвей.

В категории до 54 кг: Жильцов Арсений и Магомедов Иман.

В категории до 57 кг: Добрынин Иван и Абдурагимов Исмаил.

В категории до 60 кг: Козлов Платон и Арабаджи Кирилл.

В категории до 63,5 кг: Богданов Роман и Ямков Владимир.

В категории до 67 кг: Скареднев Егор.

В категории до 71 кг: Шинкарь Кирилл и Филькин Павел.

В категории до 75 кг: Красильников Вячеслав и Салиев Далгат.

В категории до 80 кг: Старцев Прохор и Дранько Владимир.

В категории до 86 кг: Шихмамбетов Руслан.

В категории до 92 кг: Богданов Ян и Темирсултанов Темирсултан

В категории свыше 92 кг: Гасанов Ринат.