Махачев объяснил, почему Делла Маддалена представляет опасность для него

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о своей подготовке к поединку с чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралийцем Джеком Делла Маддаленой, отметив опасность своего оппонента.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Подготовка проходит хорошо. Были три недели на сборах, только приехали. Опасность, конечно, есть, если человек — чемпион в каком-то весе, особенно в нашей организации — там проходных не бывает. Так что подхожу к этому бою с максимальной ответственностью. Думаю, буду к середине ноября в хорошей форме», — сказал Махачев на пресс-конференции в Грозном.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед.

