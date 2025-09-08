Имавов: ни за что не упущу бой за титул с Чимаевым. Меня устраивает статус андердога

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов высказался о возможном поединке с непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в категории до 84 кг, который представляет ОАЭ, Хамзатом Чимаевым.

«Я победил пять бойцов из топ-10 среднего веса. Поэтому ни за что не упущу следующий бой за титул UFC с Хамзатом Чимаевым. На мой взгляд, конечно, я сделал достаточно, чтобы биться за пояс. Как отнесусь к статусу андердога в возможном бою с Хамзатом? Это меня очень устраивает. Мне нравится быть аутсайдером. В таком качестве я показываю наилучшие результаты», — приводит слова Имавова Sherdog.