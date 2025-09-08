Фото: Стрикленд присоединился к тренировочному лагерю Перейры перед его боем с Анкалаевым

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд присоединился к тренировочному лагерю бразильца Алекса Перейры перед его реваншем с россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого будет стоять титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг).

Фото: Из личного архива Стрикленда

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.