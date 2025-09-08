Скидки
Бывший тренер Хабиба сообщил, что тот отказался «за большие деньги» драться с Мейвезером

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся экс-тренером бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе, а также члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его подопечный однажды отказался драться с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим.

«Хабибу поступило предложение провести бой с Флойдом Мейвезером за большие деньги, но он от него отказался. Ему предлагали, хотя я не знаю, принял бы Флойд предложение или нет. И знал ли Хабиб об этом вообще. Он отказался, так что не могу сказать — знал ли об этом сам Флойд», — приводит слова Мендеса аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

