Сен-Дени рассказал о ближайших карьерных планах в UFC, упомянув желаемого соперника

13-й номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени рассказал о ближайших карьерных планах в UFC, упомянув, что ему интересен поединок с поляком Матеушем Гамротом.

«Любой соперник из топ-10 будет отличной возможностью для меня. Конечно, Матеуш Гамрот — это талантливый боец. Он уже долгое время входит в топ-10. Это был бы замечательный поединок.

Я даже рассматриваю вариант с тем, чтобы страховать бой Физиева и Оливейры на тот случай, если кто-то из них получит травму. Действительно верю, что смогу вернуться к старой версии себя, когда стремился драться как можно чаще и побеждать как можно больше», — сказал Сен-Дени в эфире передачи The Ariel Helwani Show.