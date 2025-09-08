Матеуш Гамрот отреагировал на желание Сен-Дени провести бой с ним

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот отреагировал на желание 13-го номера рейтинга UFC в категории до 70 кг француза Бенуа Сен-Дени провести поединок с ним.

«Если ты хочешь, чтобы я тебя вынес, то давай встретимся в декабре, Бенуа», — написал Гамрот на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 258, который прошёл в ночь с 6 на 7 сентября в Париже (Франция), Бенуа разделил октагон с представителем Бразилии Маурисио Руффи. Бой завершился победой французского бойца удушающим приёмом во втором раунде. Для Бенуа эта победа стала второй подряд.

Последний поединок Матеуш провёл на турнире UFC on ESPN 68, который состоялся 1 июня. Тогда Гамрот единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) победил Людовита Клейна.