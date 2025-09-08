Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это уровень супермена, ребята». Конор Макгрегор показал фото с созвона с Илоном Маском

«Это уровень супермена, ребята». Конор Макгрегор показал фото с созвона с Илоном Маском
Комментарии

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор созвонился по видеосвязи с американским предпринимателем, инженером и миллиардером, а также общественным деятелем Илоном Маском.

«Это уровень супермена, ребята», — подписал вторую фотографию Макгрегор, опубликовав снимки на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Макгрегора

Фото: Из личного архива Макгрегора

Ранее спортсмен выступил с призывом к гражданам Ирландии поддержать выдвижение его кандидатуры на пост президента страны, который поддержал Илон Маск. В своём обращении Конор также дал понять, что в случае избрания на пост президента он не подпишет ни один закон, пока тот не будет одобрен народом.

Материалы по теме
Макгрегор обвинил премьер-министра Ирландии в попытке ограничить внутрипартийные права
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android