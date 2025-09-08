«Это уровень супермена, ребята». Конор Макгрегор показал фото с созвона с Илоном Маском

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор созвонился по видеосвязи с американским предпринимателем, инженером и миллиардером, а также общественным деятелем Илоном Маском.

«Это уровень супермена, ребята», — подписал вторую фотографию Макгрегор, опубликовав снимки на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Макгрегора

Ранее спортсмен выступил с призывом к гражданам Ирландии поддержать выдвижение его кандидатуры на пост президента страны, который поддержал Илон Маск. В своём обращении Конор также дал понять, что в случае избрания на пост президента он не подпишет ни один закон, пока тот не будет одобрен народом.