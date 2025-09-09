Бивол назвал лучшего боксёра в мире в данный момент. Это не Усик

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол лестно высказался в адрес американца Теренса Кроуфорда, назвав того лучшим боксёром в мире в данный момент.

«Кроуфорд — потрясающий боксёр, он не просто хорош, а великолепен. Я думаю, что о нём должны писать в учебниках по боксу. Да, вероятно, сейчас Теренс — лучший боксёр в мире, поскольку является бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях», — приводит слова Бивола портал DAZN.

Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).