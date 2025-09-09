Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рой Джонс назвал ключевой фактор, от которого будет зависеть исход боя Канело — Кроуфорд

Рой Джонс назвал ключевой фактор, от которого будет зависеть исход боя Канело — Кроуфорд
Аудио-версия:
Комментарии

56-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший рассказал, от чего будет зависеть исход боя за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело, и американцем Теренсом Кроуфордом. Их встреча состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Изначально мне казалось, что Саулю не хватит мотивации по-настоящему выйти на бой против Теренса и стараться удерживать его на дистанции или самому атаковать его. Но когда я увидел, что ему стал помогать Джарон Эннис, понял серьёзность его подготовки к поединку. Поскольку Эннис является единственным парнем, который может реалистично драться как в левше, так и в правше, что постоянно демонстрирует сам Кроуфорд.

По-прежнему считаю, что у Кроуфорда есть все навыки для того, чтобы победить любого парня в любой вечер. Но то же самое можно сказать и о Сауле. Поначалу я больше склонялся в сторону Теренса, однако теперь вижу, насколько серьёзно готовится Альварес. Это сложно [сказать, кто победит]… Саулю комфортно в своей весовой, а Теренсу комфортно в ринге. Всё будет зависеть от того, кто будет чувствовать себя комфортнее», — приводит слова Джонса-младшего SecondsOut.

Материалы по теме
Канело — Кроуфорд: на кону четыре пояса и величие! Действительно бой года? LIVE
Live
Канело — Кроуфорд: на кону четыре пояса и величие! Действительно бой года? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android