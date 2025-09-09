Рой Джонс назвал ключевой фактор, от которого будет зависеть исход боя Канело — Кроуфорд

56-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший рассказал, от чего будет зависеть исход боя за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело, и американцем Теренсом Кроуфордом. Их встреча состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Изначально мне казалось, что Саулю не хватит мотивации по-настоящему выйти на бой против Теренса и стараться удерживать его на дистанции или самому атаковать его. Но когда я увидел, что ему стал помогать Джарон Эннис, понял серьёзность его подготовки к поединку. Поскольку Эннис является единственным парнем, который может реалистично драться как в левше, так и в правше, что постоянно демонстрирует сам Кроуфорд.

По-прежнему считаю, что у Кроуфорда есть все навыки для того, чтобы победить любого парня в любой вечер. Но то же самое можно сказать и о Сауле. Поначалу я больше склонялся в сторону Теренса, однако теперь вижу, насколько серьёзно готовится Альварес. Это сложно [сказать, кто победит]… Саулю комфортно в своей весовой, а Теренсу комфортно в ринге. Всё будет зависеть от того, кто будет чувствовать себя комфортнее», — приводит слова Джонса-младшего SecondsOut.