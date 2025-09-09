Скидки
Стрикленд: после ухода из ММА я собираюсь улететь в Индию, чтобы привезти им мыло




Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд сделал одиозное заявление, сообщив о намерении поехать в Индию, чтобы привезти местным жителям средство личной гигиены.

«После завершения карьеры в ММА я собираюсь совершить паломничество в Индию, чтобы привезти им мыло, подраться с мошенниками и научить местных смешанным единоборствам, чтобы мне больше не приходилось видеть грязных босоногих индийцев, практикующих какие-то выдуманные боевые искусства. Это моё призвание. На всё воля божья» — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.



