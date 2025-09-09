Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд провели битву взглядов в присутствии Даны Уайта

35-летний абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес и 37-летний бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд провели очередную дуэль взглядов в преддверии поединка в присутствии промоутеров боя Даны Уайта и Турки Аль аш-Шейха. Их встреча состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.