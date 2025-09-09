Опубликованы предполагаемые гонорары Кроуфорда и Канело за предстоящий бой

Авторитетная испанская газета Marca опубликовала данные о гарантированных гонорарах, которые получат 35-летний мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, и 37-летний американец Теренс Кроуфорд за предстоящий бой. Их встреча состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Согласно имеющейся информации, Сауль получит гарантированный гонорар в $ 150 млн, а Теренс — $ 50 млн за предстоящий поединок.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.