Бывший тренер Хабиба вспомнил, как предложил тому проиграть бой

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся экс-тренером бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе, а также члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, вспомнил примечательный диалог с Орлом.

«В 2017 году, до того как Хабиб стал чемпионом UFC, он давал много интервью и много репортёров приходило к нему. Это его утомляло. И вот он подходит ко мне и говорит: «Тренер, я очень устал от этих интервью. Мне опять надо на них идти». Я у него спросил: «Ты не хочешь их давать?» Хабиб сказал: «Да, тренер». После чего я ответил: «Оу, так всё очень просто. Просто проиграй следующий бой, чтобы никто о тебе не помнил». С того момента у него больше не было проблем с интервью», — приводит слова Мендеса аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

