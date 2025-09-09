«Люди поспешат назвать его претендентом №1». Кормье усомнился в положении Имавова

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье выразил сомнение в том, что следующим соперником непобеждённого 31-летнего обладателя титула UFC в среднем весе, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева должен стать второй номер рейтинга UFC в категории до 84 кг француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов.

«Когда вы оказываетесь в ситуации, подобной той, в которой оказался Имавов, и одерживаете победу с явным преимуществом над очень сильным соперником, возникает вопрос — достаточно ли этого для получения титульного шанса?

Достаточно ли этого, чтобы люди говорили: «Мне неважно, что я увижу в поединке Энтони Эрнандеса и Ренье де Риддера, поскольку знаю, что на турнире UFC в Париже я посмотрел бой главного претендента»? Учитывая, что Нассурдин провёл бой раньше [этой пары] и доминировал, люди поспешат назвать его претендентом №1.

Многие захотят подождать и посмотреть, сможет ли Энтони повторить в бою с Ренье то, что он сделал в поединке с Романом Долидзе. И если ему удастся выступить так же, то фанаты скажут: «Это было более впечатляюще. Кажется, Энтони более опасный соперник для Хамзата Чимаева».

Имавов выступил потрясающе, но я не знаю, укрепила ли эта победа его позиции в титульной гонке. Это печальная особенность смешанных единоборств», — приводит слова Кормье портал BJ Penn.