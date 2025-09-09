Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Его сила — это безумие. Он сложен, как инопланетянин». Джо Роган — о бывшем чемпионе UFC

«Его сила — это безумие. Он сложен, как инопланетянин». Джо Роган — о бывшем чемпионе UFC
Аудио-версия:
Комментарии

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган с восхищением высказался в адрес 38-летнего бывшего чемпиона UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразильца Алекса Перейры.

«Алекс Перейра — это феномен, мужик. Таких людей один на миллион. А его сила — это просто безумие. Он сложен совершенно по-другому, будто какой-то инопланетянин. Алекс настоящий воин из Амазонии. Его семья происходит из амазонского племени. Поэтому у него есть эта сила», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313, Перейра разделил октагон с российским атлетом Магомедом Анкалаевым. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда Анкалаева единогласным решением судей. Для Поатана это поражение стало первым в полутяжёлом весе.

Материалы по теме
Джо Роган намекнул, кто может стать следующим оппонентом Чимаева. Это не Имавов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android