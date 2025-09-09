«Это бизнес. Я хочу заполучить его пояса и бесспорный титул». Кроуфорд — о бое с Канело

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд высказался насчёт предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело. Их встреча состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

«Канело большой, но не гигант. Будет тяжёлый бой. Он вытянет из меня всё лучшее, как и я. Это бизнес. Я хочу заполучить его пояса и бесспорный титул», — приводит слова Кроуфорда портал boxingnews24.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).