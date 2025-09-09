Скидки
Стрикленд: после того как побью эту чеченскую *****, меня назовут «Последний крестоносец»

Бывший обладатель пояса UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд нелицеприятно высказался о непобеждённом 31-летнем чемпионе UFC в категории до 84 кг, представляющем ОАЭ, Хамзате Чимаеве.

«После того как я побью эту маленькую чеченскую *****, моё имя изменят на «Последний крестоносец», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в данный момент Шон отбывает дисквалификацию сроком на шесть месяцев от выступлений по правилам ММА за драку в октагоне на турнире любительской лиги Tuff-N-Uff, которая произошла 29 июня. Тогда Стрикленд и его товарищ по команде Крис Кёртис устроили потасовку сразу после того, как их одноклубник Майлс Хансингер потерпел досрочное поражение удушающим приёмом от Луиса Эрнандеса. Оба бойца накинулись на Эрнандеса, нанеся несколько ударов, после чего их разняли.

