Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он другой». Теренс Кроуфорд назвал бойца UFC, которым восхищается

«Он другой». Теренс Кроуфорд назвал бойца UFC, которым восхищается
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд рассказал, что восхищается 38-летним экс-обладателем титула UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) категории соотечественником Джоном Джонсом.

«Кем из бойцов UFC я больше всего восхищаюсь? На самом деле, я поклонник Джона Джонса. У нас с ним всё в порядке, мы переписываемся и общаемся. Мне также нравятся Хабиб, Мирсад Бектич (боснийский боец ММА, выступавший в UFC с 2014 по 2020 год. — Прим. «Чемпионата»), Алджо [Стерлинг]. Есть много бойцов. Но Джонс — он другой», — сказал Кроуфорд в интервью на YouTube-канале FULL SEND PODCAST.

Материалы по теме
Канело — Кроуфорд: мексиканец защитит абсолютное чемпионство? LIVE
Live
Канело — Кроуфорд: мексиканец защитит абсолютное чемпионство? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android