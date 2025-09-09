«Он другой». Теренс Кроуфорд назвал бойца UFC, которым восхищается

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд рассказал, что восхищается 38-летним экс-обладателем титула UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) категории соотечественником Джоном Джонсом.

«Кем из бойцов UFC я больше всего восхищаюсь? На самом деле, я поклонник Джона Джонса. У нас с ним всё в порядке, мы переписываемся и общаемся. Мне также нравятся Хабиб, Мирсад Бектич (боснийский боец ММА, выступавший в UFC с 2014 по 2020 год. — Прим. «Чемпионата»), Алджо [Стерлинг]. Есть много бойцов. Но Джонс — он другой», — сказал Кроуфорд в интервью на YouTube-канале FULL SEND PODCAST.