Джо Роган отреагировал на организацию боя между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером

Джо Роган отреагировал на организацию боя между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером
57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением об организации выставочного поединка между легендарными боксёрами Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером

«Майк Тайсон и Флойд Мейвезер не любят друг друга, и не любили всегда. Если и есть бой, который мог бы быть захватывающим с их участием, то это именно он.

Майк Тайсон мог бы сказать: «Я нокаутирую этого ублюдка или попытаюсь». Если вы посмотрите на бой Майка с Роем Джонсом-младшим или с Джейком Полом, то, говорю это при всём уважении, они выглядели так, будто просто спарринговали. И было похоже, что до боя они о чём-то договорились.

Я не уверен в том, что Майк Тайсон стал бы придерживаться этих договорённостей, если бы у него был шанс нокаутировать. Может ли Майк в этом бою победить нокаутом? Этот мелкий парень (имеется в виду Флойд Мейвезер-младший. — Прим. «Чемпионата») всё ещё может двигаться в свои 50 лет, он очень ловкий и находится в прекрасной форме», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

