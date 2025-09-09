Бой Канело — Кроуфорд уже вышел на 3-е место в истории по сумме проданных билетов

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело, уже стал третьим в истории поединком по боксу по сумме проданных билетов. Их встреча состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Этот бой третий по сумме проданных билетов в истории бокса. Это потрясающе и сюрреалистично одновременно», — сказал Уайт в интервью телеканалу KSNV News 3 Las Vegas.

Напомним, рекорд по сумме проданных билетов на бой по боксу принадлежит поединку между американцем Флойдом Мейвезером-младшим и филиппинцем Мэнни Пакьяо. Прибыль от продажи билетов составила $ 72,2 млн. Второе место занимает противостояние также Мейвезера-младшего с ирландцем Конором Макгрегором. Тогда организатором удалось выручить $ 55,4 млн.