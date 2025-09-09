Скидки
Владислав Белаз и Александр Шлеменко устроили битву взглядов

Влад Белаз и Александр Шлеменко провели первую битву взглядов перед реваншем на RCC 23
Комментарии

Белорусский боец смешанных единоборств Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, провёл первую битву взглядов с легендарным бывшим чемпионом Bellator в среднем весе россиянином Александром Шлеменко перед реваншем, который возглавит бой на турнире RCC 23 и на кону которого будет стоять титул RCC в категории до 84 кг. Их встреча состоится в Челябинске.

Фото: Пресс-служба RCC

Поединок можно будет посмотреть на телеканале UDAR, который доступен на платформах WINK, Кинопоиск, Билайн ТВ и НТВ+, а также на сервисе VK Видео.

Первый бой между Владиславом и Александром состоялся 31 мая в Екатеринбурге и стал главным событием мероприятия RCC 22. Бой завершился победой Белаза раздельным решением судей по итогу трёх раундов.

