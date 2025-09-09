Бивол ответил, у кого в паре Канело — Кроуфорд больше всего шансов на победу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол поделился мнением насчёт предстоящего боя за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело, и американцем Теренсом Кроуфордом. Их встреча состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Кроуфорд будет пытаться держать на дистанции Канело. Он постарается использовать дальнюю дистанцию и передвигаться. Но, что произойдёт в этом поединке, известно лишь богу. Будет ли Кроуфорд держать Канело на расстоянии весь поединок? Я не знаю. Опять же, просто держать его на дистанции — недостаточно для победы. У Сауля хорошая защита, его маневренность великолепна. Для того, чтобы попасть ему по голове, нужно выбросить не один-два удара, а шесть-семь и только один попадёт в цель.

Теренс выглядит также габаритным. Но мы не знаем, как он будет чувствовать себя в ринге в этом бою против более крупного парня. Этот бой представляет интерес из-за стилей боксёров. Стиль Теренса будет неудобным для Канело. Но весовая категория не является преимуществом для него. У Альвареса больше шансов победить — он больше, у него также хорошая защита. Хотя и у Кроуфорда тоже есть хорошие стороны. Скажу так, Саулю нужно будет приложить меньше усилия, чтобы выиграть, нежели Теренсу», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.