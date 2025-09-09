Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Григорий Дрозд объяснил, почему спортсмены должны быть депутатами Государственной Думы

Григорий Дрозд объяснил, почему спортсмены должны быть депутатами Государственной Думы
Комментарии

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе россиянин Григорий Дрозд положительно оценил нахождение спортсменов в числе депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, отметив, что они обладают свежим взглядом.

«Спортсмены прекрасно понимают, что нужно людям: большинство из нас пришли из обычных семей, знают цену труду и деньгам. Я убеждён, что именно такие люди обладают свежим взглядом и приносят реальную пользу. Люди считают, что спортсмены всю жизнь тренировались и не разбираются в политике. Это не так. Самое главное в этом деле — быть порядочным, честным и слушать своё сердце», — приводит слова Дрозда портал News.ru.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Никакой речи о настоящем боксе и быть не может». Дрозд — о бое Мейвезера и Тайсона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android