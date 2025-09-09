Григорий Дрозд объяснил, почему спортсмены должны быть депутатами Государственной Думы

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе россиянин Григорий Дрозд положительно оценил нахождение спортсменов в числе депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, отметив, что они обладают свежим взглядом.

«Спортсмены прекрасно понимают, что нужно людям: большинство из нас пришли из обычных семей, знают цену труду и деньгам. Я убеждён, что именно такие люди обладают свежим взглядом и приносят реальную пользу. Люди считают, что спортсмены всю жизнь тренировались и не разбираются в политике. Это не так. Самое главное в этом деле — быть порядочным, честным и слушать своё сердце», — приводит слова Дрозда портал News.ru.