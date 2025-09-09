Скидки
Григорий Дрозд: если бы не спорт, то пошёл бы в криминал

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе россиянин Григорий Дрозд рассказал, чем бы занимался, если бы не стал заниматься боксом, отметив, что также мог бы избрать путь в криминальной среде.

«Если бы не спорт, то я, скорее всего, пошёл бы работать на шахту или на какое-то предприятие. Может быть, пошёл бы в криминал. Все остальные виды спорта я перепробовал, и уже было не сильно интересно. В детстве я занимался лыжами, хоккеем, лёгкой атлетикой. Хоккей мне до сих пор очень нравится, стою на коньках. Люблю настольный теннис, волейбол и полюбил гольф. Гольф — крутая тема! Очень сильно меня захватило», — приводит слова Дрозда портал News.ru.

