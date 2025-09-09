Скидки
В колонии удовлетворили прошение брата Фёдора Емельяненко об УДО

В колонии удовлетворили прошение брата Фёдора Емельяненко об УДО
Известный российский спортивный промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что прошение бойца ММА Ивана Емельяненко об условно-досрочном освобождении было удовлетворено руководством колонии, в которой он отбывает наказание.

«Самое важное, что произошло, — сама колония вышла с ходатайством, удовлетворила его просьбу об условно‑досрочном освобождении. Теперь остаётся просто дождаться суда, который это дело утвердит. Суд состоится в среду, 10 сентября. Иван Емельяненко станет вторым после актёра Михаила Ефремова, кого освободят из этой колонии», — приводит слова Хрюнова портал «Матч ТВ».

Иван Емельяненко был приговорён к полутора годам колонии в декабре 2024 года. Суд в Старом Осколе признал его виновным в избиении мужчины, который, по данным следствия, неоднократно оскорблял спортсмена и распространял ложные сведения о нём. Спортсмена взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Иван является младшим братом Фёдора и Александра Емельяненко.

