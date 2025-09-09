Скидки
Бокс/ММА

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели битву взглядов перед реваншем

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели битву взглядов перед реваншем
Чемпион PFL в легком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов и его соперник ирландец Пол Хьюз провели битву взглядов перед реваншем, который состоится 3 октября в Дубае (ОАЭ).

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в январе и завершилась победой Нурмагомедова большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021-го по 2024-й, до поглощения PFL, выступал в Bellator. Всего на его счету 19 побед и ни одного поражения.

Полу Хьюзу 28 лет. Ирландец дебютировал как профессионал в 2013 году, в 2024-м дебютировал в PFL. Всего на его счету 18 побед и три поражения.

Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом:

