Бой за звание абсолютного чемпиона мира Иноуэ — Ахмадалиев покажут в России

14 сентября в Нагое (Япония) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (30-0, 27 KO) проведёт защиту титула против обязательного претендента по линии WBA узбекистанца Муроджона Ахмадалиева (14-1, 11 KO).

Российские зрители смогут посмотреть прямую трансляцию боя Иноуэ — Ахмадалиев на платформе Okko. Также в рамках эфира будут показаны ещё два поединка:

Юни Такада (16-8-3, 8 KO) — Рюсей Мацумото (6-0, 4 KO) — бой за титул WBA в минимальном весе (до 49 кг).

Йосики Такей (11-0, 9 KO) — Кристиан Медина (25-4, 18 KO) — бой за титул WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг).

Начало трансляции — в 11:20 мск, начало боя Иноуэ — Ахмадалиев — в 13:45 мск.