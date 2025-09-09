Скидки
Магомед Магомедов — о Забите Магомедшарипове: побьёт кого угодно в полулёгком весе

Магомед Магомедов, одноклубник бывшего бойца UFC Забита Магомедшарипова, высказался о возможности возвращения россиянина в смешанные единоборства.

«Он закончил. Думаю, если бы он захотел, ему потребовалось бы всего полгода, чтобы вернуться в форму. Но не думаю, что он вернётся. Я бы хотел этого, но не ожидаю, прошло уже пять лет.

Он тренируется, он в отличной форме и способен прикончить любого. Если он вернётся в полулёгком весе, то побьёт кого угодно, будь то Волкановски или кто-то другой. Но я не считаю, что это произойдёт», — приводит слова Магомедова издание Bloody Elbow.

«Думаю, пора начать». Забит Магомедшарипов опубликовал фото с тренировки

Завершивший карьеру Забит Магомедшарипов провёл тренировку:

