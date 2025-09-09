Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ронда Роузи ответила, готова ли выступить на турнире UFC в Белом доме

Ронда Роузи ответила, готова ли выступить на турнире UFC в Белом доме
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC, а ныне член Зала славы, американка Ронда Роузи высказалась о возможности возвращения на турнире организации в Белом доме, запланированном на июль 2026 года.

«Я не буду драться в Белом доме. После того как бой Майка Тайсона стал крупнейшим в году, никогда не говори «никогда», но я не подерусь в чёртовом Белом доме. У меня есть дела и поважнее», — сказала Роузи в подкасте The Lapsed Fan Podcast.

Ронде Роузи 38 лет. Американка дебютировала как профессионал в 2011 году, с 2013-го по 2016-й выступала в UFC. Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.

Материалы по теме
Фото
Легендарная чемпионка UFC и WWE назвала своих дочерей в честь гавайской линии мужа

Ронда Роузи сделала татуировку в честь всех своих побед:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android