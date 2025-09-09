Ронда Роузи ответила, готова ли выступить на турнире UFC в Белом доме

Бывшая чемпионка UFC, а ныне член Зала славы, американка Ронда Роузи высказалась о возможности возвращения на турнире организации в Белом доме, запланированном на июль 2026 года.

«Я не буду драться в Белом доме. После того как бой Майка Тайсона стал крупнейшим в году, никогда не говори «никогда», но я не подерусь в чёртовом Белом доме. У меня есть дела и поважнее», — сказала Роузи в подкасте The Lapsed Fan Podcast.

Ронде Роузи 38 лет. Американка дебютировала как профессионал в 2011 году, с 2013-го по 2016-й выступала в UFC. Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.

Ронда Роузи сделала татуировку в честь всех своих побед: