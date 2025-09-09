Скидки
«Сможет ли он это сделать?» Кит Турман сказал, в каком случае Кроуфорд победит Канело

Бывший объединенный чемпион мира американец Кит Турман высказался о предстоящем поединке между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Победа рождается в подготовке. Единственный для Кроуфорда путь к победе — подготовка. Если он действительно хочет победить, то в первой половине боя вы увидите, как он работает через джеб. Если он не будет этого делать, значит, он не готов к тактическому подходу. Оставшийся вариант — потрясти парня с шеей, как у гориллы. Головкин не смог его потрясти, как и все остальные парни.

Будет ли Кроуфорд проворен с лишним весом? Сможет ли двигаться и пользоваться рингом в седьмом, восьмом, девятом и 10-м раундах, когда давление будет расти? Канело потерял остроту, он уже не настолько разрушителен и не выносит людей, это меняет дело, это на руку Кроуфорду. Тот, кто действительно этого хочет, победит», — сказал Турман в подкасте Криса Мэнникса.

