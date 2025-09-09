Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Андре Уорд поделился ожиданиями от боя Канело — Кроуфорд

Андре Уорд поделился ожиданиями от боя Канело — Кроуфорд
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Андре Уорд высказался о предстоящем поединке между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Несмотря на то что Кроуфорд умеет боксировать, я считаю его боксёром-панчером. И я смотрю на Канело как на боксёра-панчера. Если они двигаются, то делают это ради отдыха или желания выйти на нужную позицию. Не буду просто говорить, что Теренс его перебоксирует. Не знаю, что он будет делать. Оба невероятно неуступчивы. Вы не можете быть великими боксёром, если у вас нет этой неуступчивости.

Канело был деклассирован Мейвезером, но его никогда не избивали и не останавливали. Так что его неуступчивость и уверенность — на высочайшем уровне. То же самое можно сказать и о Кроуфорде. Вот почему, если учитывать лишь психологию, этот поединок имеет класс», — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Криса Мэнникса.

Материалы по теме
Бахрам Муртазалиев ответил, есть ли у Кроуфорда шансы в бою с Канело
Материалы по теме
Канело — Кроуфорд: мексиканец защитит абсолютное чемпионство? LIVE
Live
Канело — Кроуфорд: мексиканец защитит абсолютное чемпионство? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android