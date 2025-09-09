Андре Уорд поделился ожиданиями от боя Канело — Кроуфорд

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Андре Уорд высказался о предстоящем поединке между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Несмотря на то что Кроуфорд умеет боксировать, я считаю его боксёром-панчером. И я смотрю на Канело как на боксёра-панчера. Если они двигаются, то делают это ради отдыха или желания выйти на нужную позицию. Не буду просто говорить, что Теренс его перебоксирует. Не знаю, что он будет делать. Оба невероятно неуступчивы. Вы не можете быть великими боксёром, если у вас нет этой неуступчивости.

Канело был деклассирован Мейвезером, но его никогда не избивали и не останавливали. Так что его неуступчивость и уверенность — на высочайшем уровне. То же самое можно сказать и о Кроуфорде. Вот почему, если учитывать лишь психологию, этот поединок имеет класс», — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Криса Мэнникса.