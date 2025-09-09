Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Хьюз – о первом бое с Усманом Нурмагомедовым: я сделал достаточно для победы

Ирландский боец легкого веса (до 70 кг) Пол Хьюз высказался о предстоящем реванше с россиянином с Усманом Нурмагомедовым, который состоится 3 октября на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

«Чувствую себя чемпионом. Я верю, что выиграл бой. Я сделал достаточно для победы. И это очевидно по четвертому и пятому раундам, в которых я доминировал и забрал бой. Но я спрашиваю себя, почему не подняли мою руку? И на этот вопрос я собираюсь ответить 3 октября, финишировав своего соперника», — сказал Хьюз в интервью YouTube-каналу MMA All Out.

