Дюбуа отказался от боя с Джозефом Паркером из-за травмы

Дюбуа отказался от боя с Джозефом Паркером из-за травмы
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа отказался от поединка с новозеландцем Джозефом Паркером. Об этом сообщил Фрэнк Уоррен, промоутер Дюбуа.

«Мы хотели устроить бой между ним и Джозефом Паркером. Мы предложили ему бой, но он травмирован. Поэтому сомневаюсь, что он подерётся снова в этом году. Вероятно, он вернётся в январе или феврале следующего года», — приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Дюбуа проиграл нокаутом в реванше с украинцем Александром Усиком.

