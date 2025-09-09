Скидки
Энтони Джошуа: надеюсь вернуться как можно скорее, чтобы ударить Фьюри по голове

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа в очередной раз заявил о готовности провести поединок со звёздным соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Моим болельщикам: я вернусь, чтобы зашнуровать ботинки и надеть перчатки, так скоро, как это возможно. Надеюсь ударить Фьюри по голове и потанцевать перед его мерцающим джебом», — написал Джошуа в социальных сетях.

В своем последнем бою, состоявшемся в сентябре 2024 года, Джошуа проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Фьюри в декабре уступил судейским решением в реванше с украинцем Александром Усиком.

