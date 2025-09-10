Хасбик получил приглашение от «Барселоны» на два футбольных матча

Популярный российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, получил приглашение от футбольного испанского клуба «Барселона» посетить два матча на обновлённом стадионе «Камп Ноу». Об этом сообщил в социальных сетях боец Аюб Гумбатов, опубликовавший документ.

Хасбик приглашается на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад», который состоится 28 сентября, а также на игру «Барселона» — «Жирона», запланированную на 19 октября.

Хасбулле Магомедову 23 года. Уроженец Дагестана стал популярным в 2020 году после серии роликов в Сети. В 2022 году стал амбассадором американского бойцовского промоушена UFC.