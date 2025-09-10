Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нонито Донэр оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело Альваресом

Нонито Донэр оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело Альваресом
Комментарии

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях филиппинец Нонито Донэр высказался о предстоящем поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Я считаю, что Теренс более техничный боец, но он никогда не дрался в 76 кг, и это вопрос. Повлияет ли на него вес или нет? Когда удар приземлится на его руку, начнёт ли он думать иначе?

Кроуфорд очень обучен и талантлив. Он может и боксировать, и драться, он может всё, но у Канело есть сила, способная всё уничтожать. Хотя у него всегда были проблемы с теми, кто двигается вокруг него. Я бы сказал, что шансы 50 на 50», — сказал Донэйр в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Материалы по теме
Андре Уорд поделился ожиданиями от боя Канело — Кроуфорд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android