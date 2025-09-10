Нонито Донэр оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело Альваресом

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях филиппинец Нонито Донэр высказался о предстоящем поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Я считаю, что Теренс более техничный боец, но он никогда не дрался в 76 кг, и это вопрос. Повлияет ли на него вес или нет? Когда удар приземлится на его руку, начнёт ли он думать иначе?

Кроуфорд очень обучен и талантлив. Он может и боксировать, и драться, он может всё, но у Канело есть сила, способная всё уничтожать. Хотя у него всегда были проблемы с теми, кто двигается вокруг него. Я бы сказал, что шансы 50 на 50», — сказал Донэйр в интервью YouTube-каналу Boxing News.