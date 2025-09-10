Скидки
Дана Уайт ответил на вопрос, почему гонорары в боксе выше, чем в UFC

Дана Уайт ответил на вопрос, почему гонорары в боксе выше, чем в UFC
Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о гонорарах в боксе и профессиональных смешанных единоборствах.

«Есть всего горстка парней [в боксе], которые делают большие деньги. Если посмотреть на UFC, деньги распределяются между целой группой ребят. Если вы огромная звезда, как Конор Макгрегор, Ронда Роузи… Многие доказали, что они способны продавать PPV. У нас тоже есть ребята, таких в боксе называют джорнименами, и они получают миллионы долларов. Вся эта история о гонорарах бойцов абсолютно не соответствует действительности», — сказал Уайт в интервью телеканалу PBS Vegas.

