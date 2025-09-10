Глава UFC Дана Уайт задолжал казино до $ 50 млн — источник

Глава промоушена UFC Дана Уайт оказался в центре внимания из-за долгов по азартным играм, которые, по слухам, составляют от $25 млн до $50 млн перед казино Red Rock Resorts в Лас-Вегасе, сообщает Casino.org.

По данным источника, несмотря на огромную сумму, Red Rock, вероятно, не будет настаивать на срочном погашении. Семья Фертитта, владеющая казино, имеет давние личные и деловые связи с Уайтом, поэтому казино относится к долгу лояльно.

Источник также сообщает, что Уайт нередко делает ставки на большие суммы денег. В большинстве случаев он проигрывает поставленные средства. Чаще всего речь идёт о суммах в сотни тысяч долларов.

