Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава UFC Дана Уайт задолжал казино до $ 50 млн — источник

Глава UFC Дана Уайт задолжал казино до $ 50 млн — источник
Комментарии

Глава промоушена UFC Дана Уайт оказался в центре внимания из-за долгов по азартным играм, которые, по слухам, составляют от $25 млн до $50 млн перед казино Red Rock Resorts в Лас-Вегасе, сообщает Casino.org.

По данным источника, несмотря на огромную сумму, Red Rock, вероятно, не будет настаивать на срочном погашении. Семья Фертитта, владеющая казино, имеет давние личные и деловые связи с Уайтом, поэтому казино относится к долгу лояльно.

Источник также сообщает, что Уайт нередко делает ставки на большие суммы денег. В большинстве случаев он проигрывает поставленные средства. Чаще всего речь идёт о суммах в сотни тысяч долларов.

Дана Уайт провёл эфир с Хасбиком

Материалы по теме
«Дана, дай ему контракт». Как Павлович превратился в Хабиба
«Дана, дай ему контракт». Как Павлович превратился в Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android