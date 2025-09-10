Пимблетт сделал прогноз на свой возможный бой с Топурией и его исход

30-летний британский топовый боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт высказался о возможном бое с чемпионом дивизиона из Грузии Илией Топурией.

«Я у него выиграю досрочно. Это не продлится пять раундов. Финиширую его. Он лучший боксёр, чем я, и всё. Но мы не боксируем, мы занимаемся MMA.

Я буду бить его ногами по всей клетке, а когда он попытается наброситься, я свалю его и либо буду бить локтями по голове до неузнаваемости, или задушу его», — приводит слова Пимблетта Evening Standard.

Сейчас у Пэдди Пимблетта 23 победы и три поражения в профессиональной карьере. У Топурии — 17 побед и ни одного поражения.

