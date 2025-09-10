Скидки
Немков: условия UFC меня не устроили. Там не заинтересованы в контрактах с россиянами

Немков: условия UFC меня не устроили. Там не заинтересованы в контрактах с россиянами
Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) российский боец смешанного стиля Вадим Немков прокомментировал решение остаться в американском промоушене PFL.

«Да, мы вели переговоры с другими лигами, в частности с UFC. Не могу разглашать детали, но в UFC предложили условия, которые меня не устроили. Мне сказали, что в UFC не заинтересованы в моём подписании и заключении контрактов с другими русскими бойцами. Поэтому было принято решение остаться в PFL», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

