Экс-чемпион UFC сказал, от чего зависит место в рейтинге организации

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, американец Доминик Круз высказался о составлении рейтингов престижнейшей организации мира.

«По моему опыту, рейтинг зависит от того вашего контракта. Даже если я лишусь титула и проиграю несколько боёв подряд, мне всё равно дадут место в топ-5. Потому что мне платят настолько много, что они хотят увидеть, как меня забьют до смерти за эти деньги», – сказал Круз в интервью YouTube-каналу Деметриуса Джонсона.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт ответил на вопрос, почему гонорары в боксе выше, чем в организации.

