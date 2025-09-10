Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC сказал, от чего зависит место в рейтинге организации

Экс-чемпион UFC сказал, от чего зависит место в рейтинге организации
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, американец Доминик Круз высказался о составлении рейтингов престижнейшей организации мира.

«По моему опыту, рейтинг зависит от того вашего контракта. Даже если я лишусь титула и проиграю несколько боёв подряд, мне всё равно дадут место в топ-5. Потому что мне платят настолько много, что они хотят увидеть, как меня забьют до смерти за эти деньги», – сказал Круз в интервью YouTube-каналу Деметриуса Джонсона.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт ответил на вопрос, почему гонорары в боксе выше, чем в организации.

Материалы по теме
Дана Уайт ответил на вопрос, почему гонорары в боксе выше, чем в UFC

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android