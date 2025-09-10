Скидки
Бокс/ММА Новости

Вадим Немков раскрыл подробности нового контракта с PFL

Вадим Немков раскрыл подробности нового контракта с PFL
Комментарии

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков высказался о подписании нового контракта с американским промоушеном PFL.

«Сейчас я подписал новый контракт с PFL. Мне предложили более выгодные условия, пообещали делать чаще бои. Я примерно представляю, с кем буду драться. Пока только три человека, имена я оглашать не могу. Сам контракт заключён на два года. Согласно нему я должен провести четыре боя», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Вадиму Немкову 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году, с 2017 по 2023 год выступал в Bellator. Всего на его счету в MMA 18 побед и два поражения.

