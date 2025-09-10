Дана Уайт: ни на одном из бойцов UFC нет запрета на разглашение гонораров

Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что бойцы организации вправе разглашать гонорары за свои поединки, однако не делают этого по собственному желанию.

«Ни на одном из бойцов нет запрета на разглашение информации. Все они могли быть сесть и дать подробные интервью о том, сколько они зарабатывают и сколько им платили. Они не хотят, чтобы вы узнали, сколько им платили.

Когда люди узнают о ваших заработках, жизнь становится намного сложнее. Множество людей начинают ждать подачек, когда узнают, что вы заработали миллионы долларов», — сказал Уайт в интервью телеканалу PBS Vegas.

