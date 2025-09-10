Скидки
Бокс/ММА

Рой Джонс: вес не будет иметь значения в бою Канело и Кроуфорда

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Не думаю, что вес будет иметь значение. Когда Кроуфорд выступал в 67 кг, ему приходилось сбрасывать вес с 79-82 кг. Теперь ему нужно сбросить до 76 кг, и я уверен, что он весил больше перед началом подготовки», — сказал Джонс в подкасте All The Smoke.

Напомним, поединок Канело – Кроуфорд состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

